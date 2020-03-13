В «Л-ДНР» проводят учения с танками и артиллерией

На полигонах неподконтрольной украинским властям территории в Донецкой и Луганской областях незаконные вооруженные формирования (НВФ) продолжают двусторонние командно-штабные учения бригад с привлечением танков и артиллерии. Об этом сегодня, 13 марта, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск наращивает меры оперативной и боевой подготовки в органах управления, соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса», – отметил Праута.

В частности, по его словам, на текущей неделе на обустроенных полигонах неподконтрольной Украине территории Донбасса продолжаются двусторонние командно-штабные учения бригад (полков) с практической отработкой подразделениями действий на местности с привлечением танков и артиллерии.

«Особое внимание оккупанты уделяют разработке штабных документов, отработке тактических нормативов по выдвижению подразделений в районы развертывания, ведению разведки и маскировки вооружения и техники», – сообщил Праута.