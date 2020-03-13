«Каргилл. Очень много»: Ситуация в пунктах пропуска днем 13 марта

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 13 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Анастасия: «10:59. Из Горловки в Украину пеших за туалетом очередь, очень много людей, машины за 2 шлагбаумом, еще машин 50 примерно, очень много машин».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Администратор»: «10:27. Каргилл в сторону Украины. Капец – пеших миллион. Машины – очередь на мосту. Вернулись обратно»;

Александр: «10:47. Каргилл в сторону Украины. На верху моста обычная и льготы половина... очень много»;

Александр: «10:52. Из Украины в Донецк: КПВВ "Марьинка" сквозняком, на Каргилле 30 авто, льготы 20»;

Александр: «11:18. Каргилл в сторону Украины. На верху моста обычная и льготы половина... очень много»;

«Администратор»: «11:58. В 12:10 (по местному времени, – ред.) машин на ДНР в сторону Украины около 200, льготы много, стоят в 2 ряда. На въезд в ДНР тоже есть, но на порядок меньше. Маски не требуют, Украина меряет температуру, но все быстро»;

«Man»: «14:31. Каргилл в Украину – 10 авто на мост».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Наталья: «10:16. На Новотроицкое в ДНР никого»;

Наталья: «10:17. В Еленовке машин 50»;

Наталья: «10:30. На Новотроицкое сразу на въезд. На "Перлыне" много пеших»;

Наталья: «10:51. На "Перлыне" много пеших в Украину»;

Наталья: «10:53. На Новотроицкое в ДНР очереди нет. Сразу на въезд. Авто в Украину на "Перлыне" сегодня где-то 20-30»;

Наталья: «10:54. В Еленовке за час заехали за голубой вагончик. До таможни еще машин 35-40»;

Наталья: «11:23. В Еленовке за 1,5 часа стоим уже на въезд на таможню. Сзади машин 60»;

Александр: «11:25. Еленовка в Донецк 25 машин»;

Александр: «11:35. В Еленовке было около 50 машин в Украину и на 0 украинском. Тоже около 50 машин очередь»;

Андрей: «12:14. Новотроицкое нулевой украинский. Очень много машин»;

Наталья: «12:34. Из Донецка в Еленовке машин немного. А вот на нулевом украинском – до середины серой зоны. Думаю, машин 150. Стоим уже час и пока еще очень далеко до нулевого»;

Олег: «13:09. Машин 150-200 в Украину. Еленовка. В Новотроицком. Еленовка – 50 машин».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «14:29. В 14:00 с 50 лет людей едва на 1 автобус (ходят очень хорошо) везде проход свободный. Всем удачной дороги. Никаких объявлений о закрытии поста нет».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» пользователи соцсетей не сообщают.