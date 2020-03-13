Украина приостановила железнодорожное сообщение со Словакией

Украина сегодня, 13 марта, приостановила железнодорожное сообщение со Словацкой Республикой из-за объявления Словакией чрезвычайного положения в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба АО «Укрзализныця».

«Из-за объявления о чрезвычайном положении в Словацкой Республике временно приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной», – говорится в сообщении.

Уточняется, что данная мера введена с 07:00 утра 13 марта.

Как отмечается, до сегодняшнего дня между странами курсировали поезда № 960/961 Кошице – Мукачево, № 962/963 Кошице – Мукачево, № 8860/8863 Чиерна над Тисой – Чоп и № 8862/8861 Кошице – Чоп, принадлежащих Словацким железным дорогам, а также беспересадочный вагон «Укрзализныци» № 26/382 Киев – Кошице.

Поезда Кошице – Мукачево, Чиерна над Тисой – Чоп и Кошице – Чоп остались на территории Словацкой Республики. Пассажиры беспересадочного вагона Киев – Кошице, отправившегося 12 марта из Киева, покинули поезд на станции Чоп. Возвращаться в Киев они отказались.

По информации «Укрзализныци» продажа билетов на указанные поезда приостановлена. Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах «Укрзализныци» согласно действующим нормативно-правовыми актами и правилами.

Другие международные поезда и поезда внутреннего сообщения курсируют по графику. При пересечении границы с Украиной всем пассажирам проводится температурный скрининг.

«Приносим извинения за неудобства и призываем пассажиров относиться к ситуации с пониманием», – сказано в сообщении.

Также, в пресс-службе перевозчика напомнили, что оперативный план по противодействию коронавируса «Укрзализныця» ввела в конце февраля.