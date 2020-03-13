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В геноме коронавируса обнаружено первое крупное изменение

13.03.20 17:15
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Молекулярные биологи из Сингапурского национального университета заявили, что в геноме коронавируса COVID-19 обнаружено первое крупное изменение. Это говорится в статье для электронной научной библиотеки bioRxiv, передает РБК-Украина.

Отмечается, что из генома исчез фрагмент длиной в 382 «буквы»-нуклеотида. Это говорит о том, что геном этого вируса менее стабилен, чем считалось ранее.

«До настоящего времени ученые считали геном COVID-19 более стабильным, чем у возбудителей ближневосточной лихорадки MERS и атипичной пневмонии SARS. Мы открыли первое крупное изменение – почти полное удаление участка по соседству с геном ORF8. Мы предполагаем, что благодаря этому появилась менее активная форма COVID-19», – пишут ученые.

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