Вятрович обратился в СБУ из-за Консультативного совета с участием «Л-ДНР»

Экс-глава Института национальной памяти, народный депутат (фракция «Европейская солидарность») Владимир Вятрович обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) из-за подписанных в Минске договоренностей о создании Консультативного совета с участием представителей Украины и «Л-ДНР». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Помимо СБУ, нардеп отправил обращения в Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований.

«То, что сделали Кучма и Ермак в Минске, – государственная измена. Обратился в СБУ, НАБУ и ГБР с требованием открыть уголовное производство», – написал Вятрович.

Напомним, 11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в Минске подписаны договоренности о создании Консультативного совета, которым фиксируется субъектность неподконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей, а Россия получает статус гаранта-наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.