На Донетчине напали на полицейского

В Мариуполе (Донецкая обл.) 21-летний нетрезвый мужчина напал на полицейского. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Происшествие произошло вчера вечером в Центральном районе Мариуполя. Сотрудник полиции, находясь в отпуске, стал свидетелем правонарушения: неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения с бутылкой алкоголя в руках у одного из супермаркетов нарушал общественный порядок. После замечания со стороны полицейского злоумышленник напал на него, нанеся телесные повреждения. Нападающий задержан. Им оказался местный 21-летний житель», – рассказали в полиции.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

Злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.