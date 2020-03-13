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Суд по делу MH17 в Гааге могут перенести из-за коронавируса

13.03.20 17:46
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Из-за коронавируса в Нидерландах могут перенести судебные слушания по делу о катастрофе MH17 на Донбассе. Об этом пишет издание nu.nl со ссылкой на заявление пресс-секретаря Окружного секретаря Гааги.

Сообщается, что Совет по судебным органам Нидерландов сообщил о высокой вероятности приостановки всех процессов. При этом сотрудники судебной системы будут работать удаленно до 31 марта.

Как сообщил пресс-секретарь суда Гааги, решение о слушаниях по делу MH17 будет принято не позднее 18 марта. Следующее заседание назначено на 23 марта.

«Один из вариантов, предложенных Советом по судебной власти, состоит в том, чтобы следить за ходом слушания по видеосвязи. Еще одно экстренное решение – перенести судебный иск в другое место», – говорится в сообщении.

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