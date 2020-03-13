В центре Славянска на пешеходном переходе ограбили женщину

В Славянске (Донецкая обл.) 33-летний мужчина на пешеходном переходе напал на женщину, завладел кошельком и убежал. Злоумышленник был задержан полицейскими на соседней улице. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

«Около 11:00 жительница Славянска стала жертвой нападения прямо на пешеходном переходе – на перекрестке улиц Банковская и Лозановича. Женщина сразу позвонила в полицию. 63-летняя пострадавшая рассказала, что к ней сзади подбежал мужчина и вырвал из рук кошелек», – говорится в сообщении.

Оперативный дежурный славянской полиции предоставил приметы нападавшего всем нарядам, которые находились вблизи места совершения преступления.

Мужчину, который подходил под описание, нашли на соседней улице патрульные полицейские. При нем были деньги, принадлежавшие ограбленной женщине.

Задержанным оказался 33-летний житель поселка Мирное, ранее не судимый.

Под процессуальным руководством местной прокуратуры Славянский отдел полиции начал досудебное расследование по факту ограбления.