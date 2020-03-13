В Краматорске у ребенка подозревают коронавирус

Сегодня, 13 марта, в городскую инфекционную больницу Константиновки (Донецкая обл.) на автомобиле скорой помощи доставили маленькую пациентку из Краматорска, сообщает ZI.

Не так давно девочка вместе с родителями находилась на территории страны, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19).

По возвращению у ребенка ухудшилось самочувствие: появился кашель и температура. Это и стало поводом для госпитализации пациентки и детального медицинского обследования.

«Врачи провели осмотр ребенка, сразу сделали рентгенологическое исследование органов дыхания, далее – быстрые тесты на грипп, чтобы исключить вероятность этого заболевания. Также будет произведен забор крови для клинического и биохимического исследований. В дальнейшем биоматериал будет отправлен для лабораторных анализов в Киев», – рассказала детский инфекционист Оксана Нерушева.

По ее словам, если лабораторные исследования на заболевание COVID-19 будут отрицательные, состояние девочки улучшится и не будет необходимости в госпитализации, то ребенка выпишут.