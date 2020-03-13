Руководство Донецктеплокоммунэнерго призывают погасить долг за электроэнергию

Крупнейший теплогенерирующий комплекс региона «Донецктеплокоммунэнерго» задолжал за электроэнергию 7 млн 974 тыс. грн. Из-за отсутствия оплаты или гарантий расчета поставщик электроэнергии Yasno был вынужден подать заявку на ограничение электроснабжения предприятия. Оператор системы распределения начинает отключение части объектов, не задействованных в теплоснабжении (резервные вводы котельных, конторы, мастерские и т. д.). Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс-служба Yasno.

Отмечается, что на 16 марта запланировано отключение основных вводов котельных. Напомним, «Донецктеплокоммунэнерго» обеспечивает теплоснабжение Покровска, Бахмута, Лимана, Торецка, Славянска, Дружковки, Константиновки, Мирнограда, Волновахи, Александровки и других населенных пунктов области.

«Поставщик электроэнергии Yasno в очередной раз обращается к потребителю с требованием разрешить ситуацию и срочно оплатить счета. Также компания призывает руководство Донецкой области повлиять на должника, чтобы не допустить отключения социально важного предприятия, от функционирования которого зависит комфорт сотен тысяч людей», – отметили в пресс-службе.