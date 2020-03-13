В Краматорске произошло смертельное ДТП

В Краматорске по ул. Днепровской под колеса автомобиля попал мужчина. От полученных травм он умер на месте. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс-служба полиции города.

«12 марта примерно в 20:20 42-летний водитель автомобиля "ЗАЗ-Daewoo Lanos", двигался по ул. Днепровская со стороны ул. О. Тихого. В это время водитель совершил наезд на мужчину, который двигался по проезжей части в попутном направлении. В результате аварии пешеход от полученных травм погиб на месте», – рассказали в пресс-службе.

Правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели человека).

«Следователь обращается ко всем гражданам кто стал свидетелем или очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия сообщить в полицию об обстоятельствах аварии. Обращаться в Краматорский отдел полиции по телефону 050-687-63-91 или "102"», – добавили в пресс-службе.