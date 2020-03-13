В Украине умерла женщина, которая заразилась коронавирусом

В Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая вернулась из Польши и заразилась коронавирусом. Об этом сегодня, 13 марта, на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«К сожалению, первый умерший от COVID19 ... Житомирская область...», – констатировал Ляшко.

По его словам, люди пожилого возраста находятся в зоне особого риска. «Самоизоляция, пребывание в своих домах, пожилые люди – это большая группа риска. Мы должны их изолировать», – отметил Ляшко.

В МОЗ также сообщили, что под наблюдением врачей находятся близкие родственники женщины, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала.

Напомним, что министр МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в неподконтрольной украинскому правительству Горловке (Донецкая обл.) выявлено 12 случаев заболевания коронавирусом. В самой «ДНР» утверждают, что в «республике» нет ни одного подтвержденного случая коронавируса, в больнице Горловки содержится женщина с подозрением на данную инфекцию.