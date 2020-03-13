В Украине закрывают границу для иностранцев из-за коронавируса

Украина через 48 часов на две недели закрывает границу для иностранных граждан. Об этом сегодня, 13 марта, на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения и все страны о том, что для иностранных граждан Украина закрывает границу на две недели. Через две недели, в зависимости от развития ситуации, СНБО будет принимать следующее решение», – сказал Данилов.

Он также рекомендовал украинцам по возможности ограничить заграничные поездки. А те граждане Украины, которые находятся за границей, будут иметь возможность вернуться в нашу страну. Однако те украинцы, которые будут возвращаться из стран, где бушует коронавирус, будут проходить определенную процедуру обсервации. «Через неделю все пункты пропуска будут обеспечены тестами, и все будут проходить эти тесты», – отметил секретарь СНБО.

По его словам, в Украину смогут попасть только те лица, которые работают в украинских дипломатических учреждениях, в соответствующих организациях ООН, ЮНИСЕФ и др. «Остальные будут попадать на нашу территорию только после общения с нашим Министерством иностранных дел», – пояснил Алексей Данилов.