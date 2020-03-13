«За дверью сидит солдат с автоматом»: Пациентка с подозрением на коронавирус рассказала о карантине в «ДНР»

В «ДНР» отреагировали на сообщение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о 12-ти случаях заражения коронавирусом в неподконтрольной украинскому правительству Горловке. В местном «оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции» утверждают, что в «ДНР» есть всего один пациент с подозрением на заболевание COVID-19.

«По состоянию на 10:00 13.03.2020 года общее состояние пациента, госпитализированного с подозрением на COVID-19, удовлетворительное, жалоб нет, температура тела в норме. Пациент находится под наблюдением. Других пациентов, подозрительных на COVID-19, на данный момент нет», – утверждают в «оперативном штабе».

Как сообщается, с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина, прибывшая из Китая 6 марта через Москву. При прохождении КПП в Новошахтинске 9 марта у нее была зафиксирована температура 37,2. Данный случай в «ДНР» был определен как подозрительный на коронавирус, и женщину госпитализировали в инфекционное отделение.

В соцсетях сама пациентка, которую зовут Елена, рассказала о том, что учится и работает в Харбине (Китай). Впервые за 2 года решила приехать в неподконтрольное украинским властям Енакиево к родителям. «Проверяли меня во всех аэропортах: брали анализы, мазки и так далее. И тут я расслабилась, думала, что на границе в "ДНР" меня точно не "нагнут" – я ошибалась. Причем "нагнули" не только меня, но и весь автобус», – комментирует ситуацию женщина.

Елену везли на «скорой» от границы с РФ в Енакиево, где больница оказалась «в состоянии ремонта», и женщину отправили в Горловку. Там в городской больнице №3, по словам Елены, к ее приезду уже были медики, «главный эпидемиолог и вирусолог», и вооруженный наряд «полиции». «За дверью сидит солдат с автоматом», – говорит Елена, за ней постоянно ведется наблюдение.

В санитарных целях к женщине не пустили ее родителей – они общаются по телефону и через закрытое окно. Также Елене запретили любое общение с представителями местных СМИ.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщил, что в неподконтрольной украинскому правительству Горловке (Донецкая обл.) выявлено 12 случаев заболевания коронавирусом.