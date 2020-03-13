В «Слуге народа» отреагировали на сообщения о прямых переговорах с «Л-ДНР»

Подписанные в Минске документы не будут иметь юридической силы без согласия Рады. Об этом сегодня, 13 марта, на своей странице в Facebook заявил народный депутат фракции «Слуга народа» Никита Потураев.

«Я хочу всем, друзья, напомнить, что любые бумажки из Минска является юридически ничтожными без подтверждения соответствующими актами Верховной Рады. И вот, я еще раз подчеркиваю, что Верховная Рада национальных интересов не сдаст. Так что не надо нас обвинять невесть в чем. В президенте я тоже уверен», – написал он.

При этом он призвал украинцев не поддаваться панике.

«Война не прощает эмоциональных решений. А война с Россией продолжается – что бы не оставили и приняли в Минске… Никто Украину не "сдаст" – ни президент, ни Верховная Рада, ни правительство, ни войско, ни общество», – написал он.

Как сообщалось ранее, в Минске подписаны договоренности о создании Консультативного совета, которым фиксируется субъектность неподконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей, а Россия получает статус гаранта-наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.