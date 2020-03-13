Дистанционные молебны и дезинфекция: В Донецкой области обсудили, как уберечь верующих от коронавируса

В Краматорске прошло совещание с руководителями религиозных организаций области и военными капелланами, в течение которой были рассмотрены вопросы организации массовых мероприятий в условиях карантина. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает Донецкая областная государственная администрация.

«Согласно постановлению Кабинета министров, количество лиц, которые могут присутствовать на массовых мероприятиях, ограничено до 200 человек. В области постоянно растет количество лиц, привлеченных к религиозной жизни, и мы понимаем, что во время церковных праздников количество посетителей в храмах будет значительно выше, чем 200 человек. Именно поэтому мы призываем принять меры по недопущению возможного распространения острых респираторных вирусных заболеваний», – подчеркнул первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Мороз.

В течение совещания были рассмотрены возможные варианты уменьшения количества верующих, которые одновременно посещают служения, проведения дистанционных молебнов, а также дезинфекции помещений и объектов, с которыми контактируют люди во время богослужений и молебнов.