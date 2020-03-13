Коронавирус: Какие профилактические мероприятия будут проводить в Мариуполе

В Мариуполе временная противоэпидемическая комиссия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции разработала план профилактических мероприятий на период карантина. О том, какие меры были приняты рассказали заместители городского головы Ксения Сухова и Александр Кочурин, сообщает сегодня, 13 марта, пресс-служба Мариупольского городского совета.

«С целью внедрения превентивных мер и согласно распоряжению городского головы, на период с 12 марта по 3 апреля приостановлен учебный процесс и проведение массовых мероприятий. Создана временная противоэпидемическая комиссия по вопросам предотвращения занесения и распространения острого респираторного заболевания, которое вызвано коронавирусом. Она разработала план профилактических мероприятий», – отметила Ксения Сухова.

Так, согласно плану профильной комиссии, департаменты и управления горсовета в указанный период, будут проводиться следующие профилактические мероприятия:

больные с лихорадкой и симптомами респираторных заболеваний максимально обслуживаются медиками в изоляторах центров первичной медико-санитарной помощи, медкабинетах или дома;

усилены меры дезинфекции в медицинских учреждениях;

созданы базы для госпитализации больных, в случае возникновения такой ситуации. Это городская больница № 4 (детская база) и городская больница скорой помощи (взрослая база). Они обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородными концентратами рядом с инфекционными койками.

В горсовете отметили, что все медики в городских больницах обеспечены средствами индивидуальной защиты на неделю. Уже на следующей неделе произойдет поставка месячного запаса на каждого сотрудника отделений, которые будут принимать пациентов с ОРВИ.

Кроме того, профилактические меры проводит департамент образования горсовета:

в детских садах и школах приостановлен образовательный процесс до 3 апреля;

решается вопрос организации максимально эффективного дистанционного обучения: от

рассылки домашних заданий, ежедневных онлайн-уроков до универсальных видео-уроков с помощью телевидения;

обратятся ко всем предприятиям, которые ведут учебно-воспитательную деятельность на частной основе, чтобы они прекратили свою работу. На них также распространяется постановление Кабинета Министров Украины.

«Стоит отметить, что вчера были организованы дежурные группы в школах и детских садах, чтобы дать возможность родителям определить дальнейшие меры. Из более 8 тыс. детей в группах было 884 ребенка», – сказано в сообщении.

Помимо вышеперечисленных мер, в городе:

временно останавливается деятельность музеев, дворцов культуры и музыкальных школ;

концерты и выступления, приглашенных артистов, отменяются или переносятся на другие даты;

запрещается проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 200 человек;

прекращается учебно-тренировочный процесс в коммунальных детско-юношеских спортивных школах;

приостанавливается проведение всех официальных городских спортивно-массовых мероприятий.

Профилактические меры, которые будут предприняты в муниципальном транспорте и у частных перевозчиков:

перед выпуском на линию муниципальный транспорт проходит обработку;

несколько раз в день его также обрабатывают дезинфицирующими средствами;

персонал, перед выходом на маршрут, проходит ежедневный медицинский осмотр;

до частных перевозчиков доведены рекомендации по организации профилактических мероприятий, данный процесс будет контролироваться.

По информации горсовета, относительно жилищно-коммунального хозяйства будет проводиться:

обработка дезинфицирующими средствами подъездов жилых домов (их в городе 2 540);

проведение уборки не реже одного раза в стуки. В их числе – спецобработка лифтов и кнопок вызова;

инструктаж работников;

мониторинг предприятий, которые обслуживают жилой фонд.

Также профилактические мероприятия будут проводиться в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), помещениях департаментов, которые предоставляют административные и социальные услуги. Среди них, организация на местах постов температурного скринига, усиление режима текущей дезинфекции. Каждые 4 часа будет вестись кварцевание помещений, где проходит прием граждан. Сотрудников обеспечат средствами индивидуальной защиты. ​

«В Мариуполе работают частные учебные учреждения, развлекательные и торговые центры. Их руководители и сотрудники должны осознавать ситуацию и проводить превентивные меры. Мариупольцы также должны быть внимательны ко своему здоровью и соблюдать профилактику», – подчеркнул Александр Кочурин.