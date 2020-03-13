В Украине Фонд соцстраха компенсирует заработок за время лечения респираторного заболевания

В Украине гражданам, которые временно потеряли возможность работать из-за симптомов острого респираторного заболевания и подозрении на коронавирус, компенсируют заработанные средства, потраченные за период лечения. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

«В случаях установления врачом учреждения здравоохранения временной нетрудоспособности, в частности, при обнаружении симптомов острого респираторного заболевания, подозрении на COVID-19, Фонд социального страхования Украины профинансирует оказания помощи по временной потере трудоспособности, которая компенсирует застрахованному лицу потерянный за время лечения заработок», – сказано в сообщении.

Отмечается, что размер выплат по больничным зависит от продолжительности страхового стажа и определяется, исходя из среднедневной заработной платы работника.

Как уточнили в ФССУ, этот вид материального обеспечения выплачивается Фондом, начиная с 6 дня временной нетрудоспособности и до момента выздоровления или установления медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) инвалидности (первые пять дней финансируются за счет средств работодателя).

«Кроме того, в случае болезни ребенка до 14 лет для лица, которое будет осуществлять уход за ней дома или в условиях стационара, Фонд компенсирует утраченный за это время заработок, начиная с первого дня ухода. В то же время, обращаем внимание, что законодательством не предусмотрено предоставление Фондом пособия по уходу за детьми, которые не являются больными и находятся дома из причин наложенного карантина», – говорится в сообщении.

Так, в зависимости от страхового стажа размер пособия составляет:

50% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет;

60% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж от 3 до 5 лет

70% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж от 5 до 8 лет;

100% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж более 8 лет;

100% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим льготы в соответствии с законодательством, в том числе, пострадавшим участникам Революции Достоинства по страховым случаям, наступившим с 25 июля 2018 года.

По данным ФССУ, для того, чтобы получить пособие по временной потере трудоспособности от Фонда, застрахованный гражданин должен передать полученный листок нетрудоспособности работодателю. Для предоставления работнику материального обеспечения, работодателем заполняется заявление-расчет по установленной форме и передается в рабочий орган Фонда в бумажном или электронном виде.