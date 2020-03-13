Украина на карантине: В ПФУ рассказали, какие вопросы можно решить без личного визита

В Пенсионном фонде Украины проинформировали граждан о возможности решить большинство вопросов без личных визитов, воспользовавшись онлайн сервисами вебпортала Фонда. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс-служба ПФУ.

«В связи с ограничительными мерами, принятыми Правительством Украины для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 и введением карантина, Пенсионный фонд Украины сообщает о возможности решить большинство вопросов без личных визитов, воспользовавшись онлайн сервисами вебпортал Пенсионного фонда», – сказано в сообщении.

Так, граждане имеют возможность:

подать заявление о назначении пенсии в «одно касание»;

получить справки, достоверность которых подтверждается QR-кодом (формы ОК-5/ОК-7, справка о размере пенсии, сведения о выплаченной заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж, другие);

проверить сведения о трудовой деятельности («Электронная трудовая книжка»);

провести прогнозный расчет будущей пенсии по возрасту с помощью сервиса «Пенсионный калькулятор»;

подать Анкету застрахованного лица для внесения/изменения/уточнения данных в Реестр(е) застрахованных лиц;

подать обращения (предложение и т. д.);

активировать услугу бесплатного СМС-информирования (относительно назначения/перерасчета пенсии; уплаты страховых взносов работодателем и страховой стаж лица).

В то же время в ПФУ отметили, что графики приема граждан в сервисных центрах территориальных управлений остаются неизменными. Для решения индивидуальных вопросов, можно звонить в контакт-центр ПФУ по телефонам: 0-800-503-753; (044) 281-08-70; (044) 281-08-71.