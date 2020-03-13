RU
Все новости

Несовершеннолетнюю беглянку из Славянского района полицейские нашли в Киеве

13.03.20 20:16
Фото: Славянский отдел полиции Донецкой области
Фото: Славянский отдел полиции Донецкой области

16-летнюю жительницу Славянского района Донецкой области нашли в Киеве. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

«Поисками 16-летней жительницы с. Тетяновка были заняты все сотрудники полиции Славянская, в первую очередь – оперативники и работники ювенальной превенции», – говорится в сообщении.

По словам ее матери, которая обратилась в милицию в начале марта, девушка однажды просто не пришла домой. При этом у нее с собой были деньги в сумме более тысячи гривен и мобильный телефон (который сразу оказался выключенным).

Отработав все знакомства пропавшей, правоохранители получили информацию, что она могла выехать за пределы региона. Установили автомобильного перевозчика, который доставил похожую по приметам девушку в Киев. Мужчина рассказал, где именно высадил свою пассажирку и вспомнил имя парня, который ее встретил. Впоследствии полицейские узнали все данные и адрес проживания последнего.

Сотрудники уголовного розыска и превенции направились в столицу, где нашли беглянку и вернули ее домой.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк