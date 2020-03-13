Верификация пенсионеров из «Л-ДНР»: Рассматривается вопрос отмены

Вопрос отмены верификации для пенсионеров из временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса в связи с карантином из-за коронавируса будет рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сегодня, 13 марта, на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент «Донецких новостей».

В частности, Данилов ответил на вопрос, как в связи с введением карантина будет происходить процесс пересечения КПВВ, когда по закону каждый 60 дней должна происходить верификация пенсионеров. «В заседании СНБО объявлен перерыв. Этот вопрос будет во второй части заседания. У нас очень много вопросов, очень жаркие дискуссии происходили, и я думаю, будут и дальше происходить в отношении всех этих вещей. Но мы понимаем, что это граждане Украины, во-первых. И во-вторых, обратите внимание на то, что касается коронавируса, я неоднократно говорил, и это говорит статистика, это говорят наши врачи – к большому сожалению, пожилые люди попадают в ту группу, которая страдает от этой болезни. Поэтому большая просьба – беречь наших родителей, бабушек и дедушек», – сказал Данилов.

Ранее сообщалось, что рассматривается вопрос на период действия карантина через украинские КПВВ на Донбассе пропускать только граждан, имеющих регистрацию и проживающих на подконтрольной территории Украины.