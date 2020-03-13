Грабеж с насилием: Обвиняемого ждет суд

В Мариуполе будут судить злоумышленника, который, угрожая ножом, совершил разбойное нападение на женщину. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Мариупольской местной прокуратурой №2 направлен в суд обвинительный акт по ч. 1 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего) и ч. 1 ст. 357 (присвоение официальных документов) УК Украины», – говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2019 года мужчина, угрожая ножом, ограбил женщину в подъезде многоэтажки в Левобережном районе. Мариуполя, а через некоторое время совершил аналогичное преступление на улице, завладев имуществом и документами потерпевшей.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Злоумышленник ожидает приговор суда в следственном изоляторе.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.