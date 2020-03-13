Остановить коронавирус в Европе невозможно, – глава Еврокомиссии

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить коронавирус COVID-19 в Европейском союзе невозможно . Об этом со ссылкой на FXStreet сообщают « Українські новини ».

Отмечается, что глава Еврокомиссии представила пакет мер экономического реагирования на COVID-19. «Остановить вирус невозможно, но необходимо замедлить его распространение», – заявила фон дер Лайен.

Также она добавила, что коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики ЕС. При этом отметив, что Евросоюз должен быть решительным, скоординированным и единым для того, чтобы противостоять коронавирусу.

Напомним, что Украина через 48 часов на две недели закрывает границу для иностранных граждан.