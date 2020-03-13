Учебные и развлекательные детские центры Мариуполя закрываются на карантин

В Мариуполе на карантин закрываются учебные и развлекательные детские центры. Городской голова Мариуполя подписал распоряжение до 3 апреля приостановить учебный процесс и проведение массовых мероприятий. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс-служба горсовета.

Отмечается, что с 12 марта на карантин ушли все детские сады и школы. Сегодня департамент по вопросам экономики горсовета провел встречи с руководителями и сотрудниками частных учебных заведений, развлекательных центров, на которых также распространяется данное решение. Всего в Мариуполя порядка 60 таких объектов.

«В целом торгово-развлекательные и образовательные центры могут продолжать работу, главное требование – приостановить работу с детьми. Также это касается частных учебных учреждений. В соответствии с действующим законодательством, данное распоряжение является локальным нормативным актом, обязательным к исполнению. За его нарушение предусмотрена административная и криминальная ответственность», – рассказал директор департамента по вопросам экономики Евгений Бодягин.

Начиная со следующей недели правоохранительные органы будут проводить проверки о соблюдении данного распоряжения.