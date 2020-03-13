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Вблизи Мариуполя пограничники обнаружили ныряльщика с незаконным уловом (Фото)

13.03.20 21:45
Фото: Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ
Фото: Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ

Пограничники Донецкого пограничного отряда отслеживали надводную обстановку на одном из направлений вблизи Мариуполя. Используя тепловизионный комплекс пограничники обнаружили в море человека в гидрокостюме, который с использованием сетей осуществлял незаконный вылов рыбы. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.

При выходе из моря пограничный наряд задержал ныряльщика с уловом. В ходе дальнейшего осмотра местности военнослужащие обнаружили два мешка с рыбой, всего в них насчитали 237 пеленгасов. На место происшествия вызваны работники Нацполиции.

Пограничниками был составлен административный протокол за нарушение пограничного режима.

Выявленные водные биоресурсы стоимостью 162 тысячи гривен и правонарушителя передали работникам полиции для принятия соответствующего правового решения.

Фото: Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ

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