Вблизи Мариуполя пограничники обнаружили ныряльщика с незаконным уловом (Фото)

Пограничники Донецкого пограничного отряда отслеживали надводную обстановку на одном из направлений вблизи Мариуполя. Используя тепловизионный комплекс пограничники обнаружили в море человека в гидрокостюме, который с использованием сетей осуществлял незаконный вылов рыбы. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.

При выходе из моря пограничный наряд задержал ныряльщика с уловом. В ходе дальнейшего осмотра местности военнослужащие обнаружили два мешка с рыбой, всего в них насчитали 237 пеленгасов. На место происшествия вызваны работники Нацполиции.

Пограничниками был составлен административный протокол за нарушение пограничного режима.

Выявленные водные биоресурсы стоимостью 162 тысячи гривен и правонарушителя передали работникам полиции для принятия соответствующего правового решения.

