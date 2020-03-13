Фонд Рината Ахметова закупит для Донетчины оборудование и тесты для выявления коронавируса

По данным МОЗ, Донецкая область на сегодняшний день – единственная в Украине, где отсутствует необходимое оборудование и тесты для проведения анализов на коронавирус в лабораторных условиях. В этой связи Фонд Рината Ахметова по личному решению учредителя и в координации с МОЗ в кратчайшие сроки закупит и передаст анализатор проб Convergys® PCRtist в комплекте с тест-картриджами для него. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс-служба Фонда.

Оборудование предназначено для качественного определения в лабораторных условиях нового коронавируса COVID-19, который вызывает тяжелые осложнения. Анализатор выдает результаты теста всего за 2 часа.

По мнению специалистов и по опыту стран, которые успешно борются с вирусом (в частности, Южной Кореи), в условиях пандемии, объявленной ВОЗ, такое оборудование реально помогает предотвратить распространение болезни.

Экспресс-тестирование на месте – самый эффективный способ выявления заболевания и позволяет значительно ускорить диагностику коронавируса.

Оборудование будет установлено в Мариуполе. Василий Гончаренко, директор ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МОЗ Украины», поблагодарил Фонд Рината Ахметова и отметил, что новое оборудование станет спасением для всего региона. Ведь на сегодняшний день пробы из Донецкой области для анализа приходится доставлять в Киев, что отнимает много времени и ресурсов. А для точности анализа отобранный материал следует привезти в лабораторию в максимально короткие сроки, при этом соблюдая правила обращения с образцами во время транспортировки. По его словам, анализатор проб на коронавирус Convergys® PCRtist настолько автоматизирован, что практически полностью исключает влияние человеческого фактора на процедуру тестирования, значительно сокращает время исследования и риск ошибок. С его помощью результаты анализа можно получить менее, чем за два часа.

«В моменты тяжелейших испытаний Фонд Рината Ахметова всегда приходит на помощь землякам. И сейчас, когда Донбасс вместе со всем миром оказался перед угрозой глобальной пандемии коронавируса, Фонд снова протянул нам руку помощи и закупает оборудование, которое за два часа сможет выявлять вирус. Это, безусловно, поможет предотвратить неконтролируемое распространение инфекции», – сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

В пресс-службе напомнили, что Фонд Рината Ахметова первым в стране отреагировал на опасность распространения коронавируса. Фонд передал Министерству здравоохранения Украины оборудование для спасения больных с самыми опасными осложнениями, а также средства индивидуальной защиты для врачей. В частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR и кислородные концентраторы для них – по 4 шт.; изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV – 30/40 – 1 шт.; защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin – 1 шт.; защитные одноразовые комбинезоны – 400 шт.; инфракрасные термометры с лазерной указкой – 80 шт.; защитные маски – 10 000 шт.

Также ранее в санаторий «Новые Санжары» были доставлены средства защиты для врачей и сотрудников медучреждения. А неделей ранее Фонд Рината Ахметова передал эвакуированным из Китая «наборы заботы»: пледы, средства личной гигиены, халаты.