Коронавирус: Улучшат ли ситуацию меры контроля на КПВВ Донбасса

В связи с введением временных ограничений на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донбасса, на горячую линию Благотворительного фонда «Право на защиту» поступило огромное количество обращений граждан относительно медосмотра людей на КПВВ и условий, согласно которым им может быть отказано в пересечении линии разграничения: температуры, признакам заболевания и др. Эксперты фонда подготовили ответы на некоторые вопросы. Об этом сообщили в БФ «Право на защиту».

Правозащитники напомнили о введении с 7 марта временных ограничений при пересечении гражданами КПВВ в Донецкой и Луганской областях. «6 марта 2020 года в социальной сети Facebook на странице Операции объединенных сил (ООС) появилось сообщение, что в соответствии с Приказом Командующего ООС, с 07:00 7 марта 2020 года вводятся временные ограничения для пересечения линии разграничения с временно оккупированными территориями (ВОВ) в Донецкой и Луганской областях», – говорится в сообщении.

Согласно ограничениям, в случае выявления признаков заболевания у людей, которые следуют из временно неподконтрольных украинским властям территорий и не имеют регистрации на подконтрольной правительству Украины территории, не будет предоставлено разрешение на проход (проезд) через КПВВ. Согласно публикации, причиной запрета стало возможное распространение на временно неподконтрольной территории Донбасса случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус.

«В тот же вечер, 6 марта 2020 года, группа правозащитных организаций распространила Открытое обращение с требованием отменить дискриминационный приказ об ограничении передвижения через КПВВ. Сейчас это обращение поддержали 20 неправительственных организаций», – отметили в БФ.

По информации фонда, причина беспокойства общественности заключается в том, что органы государственной власти Украины сознательно отказывают в медицинской помощи гражданам Украины, которые не имеют регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории.

В то же время, в зоне риска находятся:

дети до 14 лет, постоянно проживающие на неподконтрольных территориях, которые еще не могут получить паспорт гражданина Украины, а следовательно и не имеют индивидуальной регистрации места жительства, а также, другие дети, достигшие этого возраста, однако, еще не получившие паспорт гражданина Украина или находящиеся в процессе его получения.

студенты среди переселенцев, которые не проживают в общежитии учебного заведения и не имеют зарегистрированного места жительства на подконтрольной правительству территории Украины, и которые были на неподконтрольной территории для посещения своих семей;

другие лица, которые не получали справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ), поскольку не нуждались в получении льгот ВПЛ. Эти люди постоянно проживают на подконтрольной правительству Украины территории, однако все еще сохраняют регистрацию места жительства на неподконтрольной части Донецкой или Луганской областей для облегчения пересечения КПВВ по мотивам посещения своих родственников или имущества, оставшегося на неподконтрольной территории. Обычно это экономически активная часть населения, которая связывает изменение регистрации с приобретением нового жилья на подконтрольной территории.

Кроме того, по данным БФ, общественность обеспокоена тем, что запрет на пересечение КПВВ, согласно информации штаба ООС, применяться ко всем людям «в случае выявления признаков, похожих на симптомы поражения коронавирусной инфекцией».

Согласно информации Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины, 80% инфекций COVID-19 являются легкими или бессимптомными, 15% являются тяжелыми формами инфицирования, которые требуют кислородной терапии и 5% являются критическими случаями, которые требуют искусственной вентиляции легких.

«Относительно признаков, похожих на симптомы поражения коронавирусной инфекцией, стоит отметить: по Стандартом медицинской помощи при коронавирусной инфекциии, утвержденной МОЗ Украины, «легкими симптомами считаются невысокая лихорадка до 38 градусов С, кашель, недомогание, ринорея, боль в горле без каких-либо серьезных симптомов (таких как одышка или затрудненное дыхание, усиление дыхания, наличие мокроты или кровохарканье), желудочно-кишечные симптомы (такие как тошнота, рвота и/или диарея) и без изменений психического состояния (то есть без спутанности сознания)», – говорится в сообщении.

В то же время, правозащитники отметили, что в результате мониторинга КПВВ в течение последней недели были обнаружены различные алгоритмы действий пограничников, связанные с идентификацией признаков болезни:

на КПВВ «Станица Луганская» – минимальная температура, с которой связывают ограничения в пересечении КПВВ или передачу путешествующих медикам скорой медицинской помощи, является температура 38 градусов С, другие признаки ОРВИ при температуре меньшей чем 38 градусов С – не влияют на ограничения в движении через КПВВ;

КПВВ «Майорское» – минимальная температура, с которой связывают ограничения в пересечении КПВВ или передачу путешествующих медикам скорой медицинской помощи, является наличие температуры 38 градусов С, другие признаки пограничники фиксируют, но они не влияют на ограничения в пересечении КПВВ;

КПВВ «Марьинка» – минимальная температура, с которой связывают ограничения в пересечении КПВВ или передачу путешествующих медикам скорой медицинской помощи, является температура 38 градусов С, другие признаки ОРВИ принимают во внимание и могут быть самостоятельным основанием для ограничений в пересечении КПВВ.

КПВВ «Новотроицкое» – минимальная температура, с которой связывают ограничения в пересечении КПВВ или передачу путешествующих медикам скорой медицинской помощи является 37,5 градусов С, влияние других признаков ОРВИ на принятие решения о пересечения КПВВ пока неизвестно;

КПВВ «Гнутово» – минимальная температура с которой связывают ограничения в пересечении КПВВ или передачу путешествующих медикам скорой медицинской помощи является 37,5 градусов С, другие признаки ОРВИ при меньшей температуре не влияют на ограничения в пересечении КПВВ.

«Таким образом, принятие нынешних мер контроля на КПВВ не улучшают эпидемиологическую ситуацию в Украине, а только создают угрозу жизни людей, поскольку по данным органов государственной власти Украины российско-оккупационные администрации не способны взять ситуацию под контроль из-за острой нехватки квалифицированного медицинского персонала и специализированного оборудования и медикаментов», – резюмировали эксперты «Право на защиту».