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Ермак сообщил, когда вернут пленных из «Л-ДНР»

13.03.20 18:37

Председатель Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что в ближайшие месяцы Украина вернет всех граждан, содержащихся на территории ОРДЛО.

«Я хотел бы рассказать про важную тему в украинском обществе. Хочу проинформировать, что несколько дней назад состоялась очередная встреча Трехсторонней контактной группы в Минске, и было решено, что я как советник в Нормандской группе должен там присутствовать... Какие решения были приняты на этой встрече? Очень важным, и я считаю главным было решение, и я считаю, что это произойдет, и Украина все сделает, чтобы это произошло, что в течение ближайших месяцев мы вернем всех граждан, которые сегодня находятся и удерживаются на территории так называемых ОРДЛО*», – сказал Ермак.

Он также уточнил, что продолжается работа украинских специалистов в отношении определения новых трех пунктов, с гуманитарной точки зрения, на которых может быть разведение сил и средств.

ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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