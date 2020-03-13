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Глава Минздрава представил закон о борьбе с коронавирусом

13.03.20 22:34
Тест-системы на COVID-19 / Фото: Facebook ЦОЗ
Тест-системы на COVID-19 / Фото: Facebook ЦОЗ

Сегодня 13 марта, министр здравоохранения Украины Илья Емец представил народным депутатам и представителям профильных ведомств проект Закона «О первоочередных решения, связанных с предотвращением, профилактикой и ликвидацией коронавируса COVID-19, других инфекционных заболеваний связанных с ним, а также действий при кризисных ситуациях по предупреждений распространению эпидемии». Об этом сообщает пресс-служба минздрава.

«Мы собрали представителей всех политических сил поскольку данная инициатива направлена ​​на благо и защиту украинского народа, на сохранение жизни и здоровья каждого нашего гражданина и не имеет никакого политического подтекста. Нам нужно действовать сообща, очень оперативно и конструктивно», – подчеркнул Илья Емец.

Народные депутаты поддержали инициативу минздрава, обсудили и внесли в нее несколько поправок в ходе заседания рабочей группы при комитете Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования для выработки законодательных предложений, направленных на предотвращение распространения на территории Украины коронавируса COVID 19.

Законопроект подготовленный в минздраве предусматривает:

  • упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;
  • возможность работникам выполнять работу по дому;
  • запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек;
  • запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавируса;
  • усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины;
  • четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.

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