В Мариуполе пять банков выдают кредиты бизнесу по программе «5-7-9%»

В Мариуполе (Донецкая обл.) в рамках работы «Мариупольского городского центра поддержки и развития МСБ» предпринимателей будут обучать написанию бизнес-плана, проводить образовательные программы и т. д. Об этом сообщила глава Центра развития МСБ Ольга Пикула, передает « Сайт города Мариуполя ».

Предпринимателям также будут помогать искать ресурсы для открытия бизнеса и информировать о доступных кредитах по программе «5-7-9%».

В Мариуполе пять банков, которые поддержали данную правительственную программу. В том числе один негосударственный – ПУМБ (всего по Украине присоединилось семь банков. Из них банк «Львів» является вторым негосударственным). По Украине «Укргазбанк» выдал 60 кредитов, Ощадбанк – 53, Приватбанк – 11. Остальные выдали по одному кредиту.

Программа дает возможность бизнесу получить кредитные средства на создание и расширение собственного малого и среднего бизнеса под рекордно низкий процент – 5, 7 или 9% на сумму до 1,5 млн грн сроком до 5 лет.

В Мариуполе банкиры уже провели встречу с представителями бизнеса и рассказали, на каких условиях готовы выдать денежные средства, при этом говорили, что программы у всех банков одинаковые, единственное отличие – в сумме комиссии. В связи с этим предлагали брать кредит в том банке, где намерены обслуживаться.

Среди тех, кто уже получил кредит – опытные бизнесмены. Начинающих нет. «У тех, кто только хочет открыть бизнес, возникают проблемы с написанием бизнес-плана. Для банка же нужно четкое понимание проекта, кроме того, наличие собственных средств и нанятые в штате люди», – отметила представитель «Укргазбанка».

Кредиты берут для развития производства, сферы услуг, под покупку автомобилей и оборудования, под открытие нового магазина и т. д.

Предприниматель со стажем Сергей Бубнов еще рассматривает банк, в котором бы хотел взять кредит. Но уже сейчас уверен, что это очень хорошая поддержка. «Это действительно хорошая программа. Риски, конечно же, есть, потому что деньги нужно возвращать – это не грант. Но это сейчас самый действенный механизм. Преимущество программы в том, что можно взять 100, 200 тысяч – сколько нужно», –отметил Сергей.

Но есть и сложности, предпринимателям, которые работают до 12 месяцев, сложно будет показать обороты. Таким образом, эта программа популяризирует выход бизнеса из тени.