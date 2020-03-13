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В Мариуполе пять банков выдают кредиты бизнесу по программе «5-7-9%»

13.03.20 18:57
/ Фото: 0629.com.ua

В Мариуполе (Донецкая обл.) в рамках работы «Мариупольского городского центра поддержки и развития МСБ» предпринимателей будут обучать написанию бизнес-плана, проводить образовательные программы и т. д. Об этом сообщила глава Центра развития МСБ Ольга Пикула, передает «Сайт города Мариуполя».

Предпринимателям также будут помогать искать ресурсы для открытия бизнеса и информировать о доступных кредитах по программе «5-7-9%».

В Мариуполе пять банков, которые поддержали данную правительственную программу. В том числе один негосударственный ПУМБ (всего по Украине присоединилось семь банков. Из них банк «Львів» является вторым негосударственным). По Украине «Укргазбанк» выдал 60 кредитов, Ощадбанк 53, Приватбанк 11. Остальные выдали по одному кредиту.

Программа дает возможность бизнесу получить кредитные средства на создание и расширение собственного малого и среднего бизнеса под рекордно низкий процент – 5, 7 или 9% на сумму до 1,5 млн грн сроком до 5 лет.

В Мариуполе банкиры уже провели встречу с представителями бизнеса и рассказали, на каких условиях готовы выдать денежные средства, при этом говорили, что программы у всех банков одинаковые, единственное отличие в сумме комиссии. В связи с этим предлагали брать кредит в том банке, где намерены обслуживаться.

Среди тех, кто уже получил кредит – опытные бизнесмены. Начинающих нет. «У тех, кто только хочет открыть бизнес, возникают проблемы с написанием бизнес-плана. Для банка же нужно четкое понимание проекта, кроме того, наличие собственных средств и нанятые в штате люди», – отметила представитель «Укргазбанка».

Кредиты берут для развития производства, сферы услуг, под покупку автомобилей и оборудования, под открытие нового магазина и т. д.

Предприниматель со стажем Сергей Бубнов еще рассматривает банк, в котором бы хотел взять кредит. Но уже сейчас уверен, что это очень хорошая поддержка. «Это действительно хорошая программа. Риски, конечно же, есть, потому что деньги нужно возвращать это не грант. Но это сейчас самый действенный механизм. Преимущество программы в том, что можно взять 100, 200 тысяч сколько нужно», отметил Сергей.

Но есть и сложности, предпринимателям, которые работают до 12 месяцев, сложно будет показать обороты. Таким образом, эта программа популяризирует выход бизнеса из тени.

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