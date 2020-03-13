Будут консультировать: Ермак пояснил детали создания платформы с представителями ОРДЛО

На последней встрече в Минске стороны договорились о создании общей платформы с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Но это не означает признания «республик». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 марта, на брифинге заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что окончательное решение о создании Консультативного совета еще не принято, «но участники Трехсторонней группы зафиксировали необходимость и возможность принятия такого решения».

Он напомнил, что ранее украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске взяла обязательства согласовать с представителями ОРДЛО ряд вопросов: в частности, относительно конституционной реформы в части децентрализации и вопросы проведения местных выборов.

«На протяжении этих лет единственными представителями, которые присутствовали [в ТКГ] вместе с Украиной, ОБСЕ и Россией в статусе наблюдателей были представители ОРДЛО. То есть украинские граждане, которые вынужденно проживают сегодня на подконтрольной украинскому правительству территории совсем были лишены права иметь свой голос и тоже высказывать свою позицию по этим вопросам... И мы говорили и в Париже, и на Мюнхенской конференции, что это не допустимо... Поэтому на последней встрече в Минске участники ТКГ заявили о необходимости создания Консультативного совета, который создается в политической подгруппе ТКГ», – сказал Ермак.

Он отметил, что Консультативный совет будет являться совещательным органом, «который может рассматривать вопросы, согласованные в пакете Минских договоренностей и давать свои предложения, которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы ТКГ».

«Хочу акцентировать, что никаких шагов, которые бы сегодня создавали правовое поле для представителей ОРДЛО, нет. О прямых переговорах речи не идет. Мы говорим о создании платформы, где граждане, проживающие как на контролируемой, так и на неконтролируемой территории, могут общаться по поводу вопросов, которые согласованы в пакете Минских договоренностей», – пояснил глава Офиса президента.

Он подчеркнул, что решения о создании Консультативного совета еще нет, но вопрос будет рассмотрен во время следующей встречи ТКГ в Минске.

На уточняющий вопрос, не является ли это признанием «республик», Ермак ответил отрицательно, уточнив, что даже Россия их не признала.

Кто именно будет представлять ОРДЛО в консультативном совете, Ермак не ответил. «Механизм, как будут отбирать представителей платформы от контролируемой и неконтролируемой территории Украины, еще дорабатывается», – уточнил Ермак.

Как сообщалось ранее, в Минске были подписаны договоренности о создании Консультативного совета, которым фиксируется субъектность неподконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей, а Россия получает статус гаранта-наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Экс-глава Института национальной памяти, народный депутат (фракция «Европейская солидарность») Владимир Вятрович заявил, что данное решения является госизменой, и в этой связи направил обращения в СБУ, Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований.