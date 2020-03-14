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В Украине во время карантина действует особый порядок выдачи больничных (Инфографика)

14.03.20 21:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине на период карантина, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, действует особый порядок выдачи листков нетрудоспособности. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

Отмечается, что особый порядок выдачи больничных предусмотрен разделом 5 Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан.

Так, получить больничный в связи с отстранением от работы во время карантина могут люди, работа которых связана с обслуживанием населения в случае, если:

  • эти люди были в контакте с инфекционными больными или являющимися бактерионосителями;
  • невозможно осуществить временный перевод этих сотрудников с их согласия на другую работу, не связанную с риском распространения инфекционных болезней.

В таком случае больничный выдается инфекционистом или лечащим врачом согласно заключению врача-эпидемиолога.

Также, в ФССУ напомнили, что, если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, наложенным органами санитарно-эпидемиологической службы, пособие по временной нетрудоспособности финансируется Фондом и предоставляется с первого дня за все время отсутствия на работе по этой причине.

Инфографика: пресс-служба ФССУ

Ранее сообщалось, что гражданам, которые временно потеряли возможность работать из-за симптомов острого респираторного заболевания и подозрении на коронавирус, ФССУ компенсирует заработок за период лечения.

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