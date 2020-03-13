RU
Все новости

В режиме реального времени: На Донетчине выделили деньги на приобретение оборудования для диагностики COVID-19

13.03.20 20:08
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Из областного бюджета выделили средства на приобретение оборудования для проведения диагностики COVID-19 в режиме реального времени. Об этом сегодня, 13 марта, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко

«Такое решение приняли, учитывая, что сейчас в ГУ «Донецкой областной лабораторный центр МЗ Украины» отсутствует лабораторное оборудование для проведения ПЦР-диагностики вирусных воздушно-капельных инфекций, в частности COVID-19. Закупка будет профинансирована срочно», – написал он.

Кириленко подчеркнул, что и сейчас диагностика коронавируса в Донецкой области происходит в штатном режиме. Отбор биологических материалов для исследования проводится исключительно медицинскими работниками в учреждениях здравоохранения. После чего биоматериал оперативно направляется в референс-лаборатории ГУ «Центр общественного здоровья МОЗ Украины» (г.. Киев).

«Впрочем, приобретение нового оборудования позволит значительно экономить время на диагностику», –. резюмировал он.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк