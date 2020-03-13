На Донбассе обезврежено около 460 тыс. взрывоопасных предметов

На Донбассе с начала военных действий было уничтожено около 460 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом сообщил начальник отдела противоминной деятельности Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины полковник (МОУ) Руслан Берегуля, передает «АрмияInform».

«С начала вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей значительная часть районов была загрязнена минами и взрывоопасными предметами. По предварительной оценке, площадь таких районов составляет около 7 тыс. кв. км на подконтрольной территории и около 14 тыс. кв. км на неподконтрольных Украине территориях Донбасса и АР Крым», – говорится в сообщении.

По словам Руслана Берегули, начиная с 2014 года, группами разминирования и пиротехническими подразделениями уничтожено около 460 тыс. взрывоопасных предметов, очищено более 35 тыс. га территории, в частности 1700 км дорог, 938 км железнодорожных путей, проверено до 1 400 объектов.

Основные усилия Украины сейчас направлены на разминирование систем жизнеобеспечения населения – линий электропередач, газопроводов, водопроводов, теплоцентралей, сельскохозяйственных земель, автодорог, железнодорожных путей на территории Донецкой и Луганской областей.

«Проанализирован опыт стран, которые находятся в ситуации, подобной нашей, – имеют значительное загрязнение территорий минами и взрывоопасными предметами, где идут активные боевые действия или есть незавершенные вооруженные конфликты. Это Ливан, Турция, Израиль, Колумбия. Они уже создали действенную систему противоминной деятельности», – отметил Руслан Берегуля.