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На Донбассе обезврежено около 460 тыс. взрывоопасных предметов

13.03.20 20:30
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области

На Донбассе с начала военных действий было уничтожено около 460 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом сообщил начальник отдела противоминной деятельности Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины полковник (МОУ) Руслан Берегуля, передает «АрмияInform».

«С начала вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей значительная часть районов была загрязнена минами и взрывоопасными предметами. По предварительной оценке, площадь таких районов составляет около 7 тыс. кв. км на подконтрольной территории и около 14 тыс. кв. км на неподконтрольных Украине территориях Донбасса и АР Крым», – говорится в сообщении.

По словам Руслана Берегули, начиная с 2014 года, группами разминирования и пиротехническими подразделениями уничтожено около 460 тыс. взрывоопасных предметов, очищено более 35 тыс. га территории, в частности 1700 км дорог, 938 км железнодорожных путей, проверено до 1 400 объектов.

Основные усилия Украины сейчас направлены на разминирование систем жизнеобеспечения населения – линий электропередач, газопроводов, водопроводов, теплоцентралей, сельскохозяйственных земель, автодорог, железнодорожных путей на территории Донецкой и Луганской областей.

«Проанализирован опыт стран, которые находятся в ситуации, подобной нашей, – имеют значительное загрязнение территорий минами и взрывоопасными предметами, где идут активные боевые действия или есть незавершенные вооруженные конфликты. Это Ливан, Турция, Израиль, Колумбия. Они уже создали действенную систему противоминной деятельности», – отметил Руслан Берегуля.

Инфографика: «АрмияInform»

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