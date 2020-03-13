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Украина закрывает пассажирское авиасообщение с 17 марта

13.03.20 20:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, сообщает «Европейская правда»

«С 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено... Пассажирское сообщение полностью, авиа. Если мы говорим о суше и морском, в первую очередь о суше, то наши граждане смогут возвращаться на территорию нашего государства», – сказал он.

Председатель ВРУ добавил, что после 17 марта гражданам Украины придется возвращаться на родину автотранспортным путем.

По его словам, ограничения предварительно введены на 2 недели.

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