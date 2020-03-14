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Верховный Суд принял решение о приговоре главе «верховного суда ДНР»

14.03.20 15:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без изменений приговор апелляционного суда, которым гражданин Российской Федерации Эдуард Якубовский был осужден к наказанию в виде 12 лет лишения свободы без конфискации имущества. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установили суды, этот гражданин РФ с целью содействия деятельности террористической организации «ДНР» примерно в сентябре 2014 года занял должность главы «верховного суда ДНР».

В частности, он, находясь на этой должности, в течение мая 2015 года он организовывал работу «судов ДНР»

Полный текст постановления ККС ВС по делу № 242/3982/16-к (производство № 51-7218км18) будет объявлен 16 марта 2020 в 14:10.

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