Карантин: Жители Мариуполя мониторят цены на продукты (Видео)

В Мариуполе в связи с карантином закрывают музеи, спортивные секции, запрещают концерты. А также дезинфицируют подъезды, транспорт, все социальные офисы. Пока город внедряет меры предосторожности, жители мониторят цены на продукты питания. Однако ажиотажа нет, ситуация относительно спокойная.

Так, по словам горожанина Александра, на рынке он купил одну пачку гречки, поскольку дома она закончилась. «Обстановка, ясно что как-то отражается. Но тем не менее, переживем и это. Все будет нормально», – выразил свое мнение Александр относительно введенного карантина.

Как рассказала продавец Центрального рынка Ольга, очереди максимум из двух покупателей. Покупают одну-две пачки макарон или риса. «С крупами все осталось по-прежнему, цены такие же. Люди покупают обычно. Ничего сверхъестественного, не гребут. Если покупали одну пачку крупы, то сейчас покупают две. Но не скупают десятками. Все хорошо, все нормально», – говорит продавец.

В свою очередь, продавцы супермаркетов утверждают, что в магазинах людей немного. «Поставки не срывают, паники нет абсолютно, вообще никакой, люди покупают по мере необходимости. Все как всегда: гречка, рис, манка, крупа, овсянка. Абсолютно все крупы есть. Рыбные консервы, мясные, овощные, консервация вся есть», – пояснила администратор супермаркета Татьяна.

Мариуполец Дмитрий Таран отметил, что продуктов и других товаров в городе хватает. «Ажиотажа в Мариуполе не видно по поводу коронавируса. Мариуполь живет своей жизнью, как и жил. Продуктами закупаюсь по мере необходимости. Магазины полностью укомплектованы всеми видами товаров», – делится наблюдениями Дмитрий.

В Мариуполе не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Несмотря на это, все массовые мероприятия запрещены, городской транспорт, а также подъезды, административные и социальные офисы дезинфицируются. В городе работает временная противоэпидемическая комиссия.

«На сегодня мы обеспечены средствами защиты на неделю в наших базовых больницах. И уже на следующей неделе у нас будет поставка и будем иметь месячный запас на каждого работника отделения, которое является базой, и будет принимать больных острыми респираторными заболеваниями», – комментирует заместитель городского головы Ксения Сухова.

Источник: ТК «Сигма»