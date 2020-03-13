Задержанным за нападение на Сивохо суд избрал меры пресечения

Печерский районный суд Киева избрал меры для задержанных после инцидента во время презентации Национальной платформы примирения и единства, организованной советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс служба Нацкорпуса.

«Только что Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения ветерану-Азовцу Александру Волкову в виде круглосуточного домашнего ареста до 10 мая!» – говорится в сообщении.

Также сообщается, что суд избрал меру пресечения второму задержанному в виде личного обязательства. «Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения ветерану и руководителю Киевской организации Нацкорпусу Сергею Тамарину в виде личного обязательства», – говорится в сообщении.

Напомним, что 12 марта в Киеве в ходе презентации «Национальной Платформы примирения и единства» ветераны батальона «Азов» выразили возмущение спичами докладчиков и устроили потасовку. После этого Национальный Корпус направил в Службу безопасности Украины (СБУ) сообщение по поводу советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, обвинив его в госизмене.