Украинский Хельсинский союз по правам человека сделал заявление относительно новых договоренностей в Минске

Во время последнего заседания Трехсторонней контактной группы 11 марта было принято решение о создании Консультативного совета, целью которого является «осуществление диалога, консультаций и выработки предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта», что говорится в опубликованном в СМИ, как считается, оригинальном тексте документа. Такое решение одновременно активизирует диалог между представителями оккупированных территорий и Украины в рамках Минского переговорного процесса и несет угрозу несоблюдения красных линий, за которые недопустимо заходить в этом диалоге. Такое заявление сделал Украинский Хельсинский союз по правам человека.

В заявлении УХСПЧ по созданию Консультативного совета говорится, что крайне важно в участие в переговорном процессе представителей, чьи статус и роль с уже установленным мандатом ответственности.

«Российская Федерация, которая является инициатором и агрессором в этом конфликте, почти всегда имеет решающий голос в принятии решений об освобождении находящихся на неподконтрольной территорий. Но она должна нести ответственность за последствия вызванной ей агрессии. Вывод России из-за стола переговоров как стороны конфликта и придание ей статуса наблюдателя, просматривается в пункте 2 опубликованного документа, что является тревожной тенденцией с попыткой вывести РФ из зоны ответственности за совершенную агрессию. В то же время, анализ опубликованных документов свидетельствует о том, что этот Консультативный совет является совещательным органом, который должен нарабатывать материал, и готовить проекты решений для заседаний ТКГ с целью сделать ее работу более эффективной», – говорится в сообщении.

Правозащитники отмечают, что форматы переговорных процессов, каковыми являются минский и нормандский, должны обязательно определять статус всех сторон с учетом зон их ответственности в вооруженном конфликте, вызванном агрессией РФ, и ее постоянной поддержкой оружием, инструкторами, осуществлением военного управления незаконными вооруженными формирования на территории, неконтролируемой украинским правительством.

Итак, УХСПЧ отмечает, что:

Статус РФ как стороны, которая несет ответственность за последствия вооруженной агрессии с соответствующими санкциями, судебными процессами на национальном и международном уровнях должен оставаться неизменным.

Диалог в рамках Минского процесса, конечно же, является компромиссом, но границы этого компромисса не должны переходить определенные красные линии, в частности, легитимизации незаконных образований так называемых ЛНР / ДНР, решение вопроса о непривлечении к ответственности тех, кто совершали тяжкие и особо тяжкие преступления во время военных действий при установлении оккупационного де-факто режима, который существует на неподконтрольных Украины территориях.

Обязательным в процессе осуществления процессов переговоров должен стоять вопрос обеспечения соблюдения прав человека, и именно с учетом фактора обеспечения прав человека должны решаться все вопросы в пределах ТКГ, такие как гражданство, выборы на оккупированных территориях, осуществление выплат, мобильность и пересечение линии разграничения, медицинская помощь, образовательные и другие вопросы.

Как сообщалось ранее, в Минске подписаны договоренности о создании Консультативного совета, которым фиксируется субъектность неподконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей, а Россия получает статус гаранта-наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.