Коронавирус: Данилов рассказал, когда аптеки и больницы обеспечат масками

В течение недели аптеки и больницы будут обеспечены респираторными масками и дезинфицирующими средствами. Об этом сегодня, 13 марта, на брифинге по поводу заседания СНБО, на котором рассматривалась ситуация с коронавирусом, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент «Донецких новостей».

В частности, он ответил на вопрос, насколько обеспечены наши больницы масками и дезинфицирующими средствами. «На сегодня есть перебои именно в аптечной сети всеми этими средствами, о которых вы говорите. У нас есть задание Кабинета министров на протяжении недели обеспечить аптеки и больницы всем необходимым. Там есть процедура, и сегодня будет принято решение упростить процедуру, чтобы как можно быстрее все произошло», – сказал Данилов, добавив, что на сегодня есть 436 производителей, которые могут изготавливать эти средства, и каждый производитель получит отдельный заказ.