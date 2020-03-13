Подозрение на коронавирус в Донецкой области: Медики рассказали о состоянии здоровья ребенка (Видео)

В Краматорске медики госпитализировали маленькую девочку с жалобами на высокую температуру и кашель. Тест подтвердил, что у ребенка не грипп. Как утверждают врачи, сейчас состояние пациентки улучшилось, но надо дождаться результатов анализа на коронавирус.

Так, семья из Краматорска на днях вернулась из-за границы. Маленькая девочка стала кашлять и температурить. Родители обратились к медикам. Вызов поступил в 12 марта вечером. Состояние малышки вызвало беспокойство у врачей. Подозрение на коронавирус появилась, когда тесты подтвердили, что у девочки не грипп.

«Была предложена госпитализация в Константиновскую инфекционную больницу для дальнейшего обследования и лечения. Чтобы уже окончательно определиться, чем вызвано это заболевание. Было предложено вызвать бригаду санавиации, но пока они ее ждали, родители отказались от госпитализации с ребенком в больницу», – рассказала начальник Краматорского отдела охраны здоровья Валерия Мельник.

Однако, сегодня 13 марта, родителей девочки врачи уговорили поехать в Константиновскую инфекционную больницу. В частности, это заведение выбрали для диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Медики отмечают, что состояние маленькой пациентки улучшилось. Сейчас она находится в стационаре в изолированном боксе. Но утверждают, что все же надо дождаться результатов анализов.

Врачи уточняют, что результат анализа будет через один-два дня. Если коронавирус не подтвердится, то малышку с матерью выпишут. А если тест будет положительный, то в зоне риска окажутся несколько десятков человек.

Но эпидемиологи готовы и к такому сценарию. «Мы уточняем круг контактов. Ребенок посещал детский сад. Два дня она посещала и в тот день, когда у нее начались клинические проявления, ребенок тоже находился в детском саду», – рассказала заведующая отделением эпидисследований Краматорского лабораторного центра Маргарита Пономаренко.

Будут ли изолировать всех, кто контактировал с ребенком, пока неизвестно. Медики же советуют стараться меньше бывать в местах с большим скоплением людей и чаще мыть руки.

Источник: ТК «Донбасс»