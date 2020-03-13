С начала года: Украина заплатила за электроэнергию из РФ и Беларуси 255 миллионов (Видео)

С начала года Украина заплатила за российскую и белорусскую электроэнергию 255 млн грн. Таковы данные Всеукраинской Энергетической Ассамблеи. Президент Владимир Зеленский настаивал, что импорт необходимо прекратить. Но кремлевские киловатты поступают в Украину до сих пор, передает телеканал «Украина»

Остановить поставки может Нацкомиссия по вопросам регулирования энергетик (НКРЭКУ). Регулятор утвердил только проект временной методики для ограничения импорта. Еще будут советоваться с участниками рынка. И только потом представят окончательный вариант. «Это видение однозначно требует доработки, обсуждения. Я призываю всех участников рынка быть активными в обсуждении этого вопроса, это важный вопрос», – призвал член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко.

Покупать российскую энергию Украина начала в октябре прошлого года. В итоге, отечественные энергетики остались без работы и зарплаты.

«С трибуны Верховной Рады президент Зеленский заявил о том, что импорт электроэнергии из Российской Федерации должен быть остановлен. Если есть политическая воля гаранта, то такая задача должна быть выполнена в течение нескольких часов. В том числе и принята методика, которую сейчас разрабатывает и принимает НКРЭКУ. То, что затягивается данный процесс со стороны НКРЭКУ, говорит о том, что существуют другие силы, которые заинтересованы, чтобы импорт электроэнергии из России остался», – прокомментировал энергетический омбудсмен Александр Трохимец.