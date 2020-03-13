Жесткие меры: Порядок пересечения линии разграничения на Донбассе будет усилен

Украина введет жесткие ограничительные меры относительно порядка пересечения линии разграничения в Донбассе для предотвращения распространения коронавируса в Украине. Об этом сегодня, 13 марта, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире одного из телеканалов, сообщает « Интерфакс – Украина ».

«У нас сегодня было заседание Совета национальной безопасности и обороны. Мы приняли ограничительные меры в отношении порядка пересечения линии разграничения. Я могу сказать, что мы приняли достаточно жесткие меры, но они крайне необходимы в такой ситуации, в которой мы с вами сегодня находимся», – сказал он.

Данилов отметил, что жители этих территорий являются украинцами, и в случае обращения за помощью в Украине, «они обязательно эту помощь получат». «Но есть понимание, что те меры, которые будем принимать, они будут беспрецедентными. Если надо будет их усиливать, мы обязательно это делать», – добавил секретарь СНБО Украины.

Данилов напомнил, что 12 случаев заражения коронавируса зафиксировано на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей: восемь человек из Горловки и четверо – из Енакиево.

В самой «ДНР» утверждают, что в «республике» нет ни одного подтвержденного случая коронавируса, в больнице Горловки содержится женщина с подозрением на данную инфекцию.