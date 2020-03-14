Во время карантина у педагогических работников будет сохраняться средняя зарплата, – МОН

На период карантина, который ввели в учебных заведениях из-за коронавируса педагогическими работниками сохраняется средняя заработная плата. Об этом сообщает Министерство образования и науки.
Там отметили, что педагоги начали жаловаться на то, что на некоторых территориях их заставляют идти в неоплачиваемый отпуск на время карантина.
В МОН объяснили, что такое решение незаконно. Согласно трудовому законодательству, за работником сохраняется средняя зарплата, если возникла опасная для жизни и здоровья сотрудника ситуация не по его вине.
Если же учитель или преподаватель выполняет другую организационно-педагогическую работу, то оплачивать его труд должны по расчету заработной платы, установленной при тарификации.
«Мы надеемся, что все основатели учебных заведений и руководители с уважением будут относиться к правам педагогов и не наругать их. Это для нас является важным приоритетом», – отметила заместитель министра Любомира Мандзий.
Она добавила, что в случае, если права педагогов будут нарушаться, они могут обратиться к образовательному омбудсмену Сергею Горбачеву, который работает в тесном сотрудничестве с МОН.
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