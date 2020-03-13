Коронавирус в Украине: Какие права имеют работники предприятий при объявлении карантина

В Украине в связи с введением правительством 11 марта 2020 года карантинных мер из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Государственной службе по вопросам труда рассказали о правах работников предприятий и учреждений в случае недопущения к работе из-за наличия признаков инфекционного заболевания, передает «ЛІГА. Закон».

Так, ч. 1 ст. 2 Кодекса законов о труде (КЗоТ) определено, в частности, что право граждан Украины на труд (то есть на получение работы с оплатой труда не ниже установленного государством минимального размера), включая право на свободный выбор профессии, рода занятий и работы, обеспечивается государством.

Для правильного применения законодательства о труде во время действия карантинных мер Минэкономики и Гоструда обращают внимание на следующие положения.

В частности, ст. 46 КЗоТ определено, что отстранение работников от работы собственником или уполномоченным им органом допускается в случае: появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсичного опьянения; отказа или уклонения от обязательных медицинских осмотров, обучения, инструктажа и проверки знаний по охране труда и противопожарной охраны; в других случаях, предусмотренных законодательством.

Таким образом случаи отстранения работника от работы четко определены законодательством.

В то же время, абзацем 2 ч. 1 ст. 14 Закона «Об охране труда» определено, что работник обязан заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих в процессе выполнения любых работ или во время нахождения на территории предприятия. Частью 2 данной статьи указано, что работник несет непосредственную ответственность за нарушение указанных в части первой требований.

По данным ведомств, учитывая указанное и для недопущения распространения коронавирусной инфекции, сохранения жизни, здоровья и обеспечения безопасности работников и окружающих, в случае выявления у работника первичных признаков заболевания работодателям рекомендуется немедленно обеспечить направление такого работника для медицинского осмотра и установления соответствующего диагноза.

Кроме этого, отмечено, что отсутствие работника на работе в связи с временной утратой трудоспособности, болезнью, что подтверждается соответствующими документами, не может быть основанием для увольнения или отстранения такого работника. А предоставление работником выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности является основанием для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности в соответствии со статьями 22 – 24, 30 – 34 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Вместе с тем Минэкономики и Гоструда предлагают работодателям, при возможности, максимально обеспечить использование дистанционной формы труда и (или) гибкого режима рабочего времени, вводить режим работы на условиях сокращенного и неполного рабочего времени с учетом требований, определенных законодательством, а также максимально способствовать реализации права работников на получение, по их просьбе, оплачиваемых отпусков и отпусков без сохранения зарплаты, которые предоставляются работникам в обязательном порядке, и отпуска без сохранения зарплаты, предоставляемого по соглашению сторон в порядке, определенном законодательством.

Наряду с этим рекомендовано обеспечить работников антисептическими и дезинфицирующим средствами и проинформировать их о профилактических мерах, размещенных на официальном сайте Минздрава.