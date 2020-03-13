Зеленский: Гречка, спички и туалетная бумага не спасают от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие меры будут предприняты в Украине для минимизации распространения коронавируса по итогам заседания Совета Национальной безопасности и обороны Украины сегодня, 13 марта. Он этом он сказал в видеообращении.

Он напомнил, что на 13 марта в Украине только три подтвержденных случая заболевания и одна пожилая женщина умерла. «Было решено предпринять ряд мер для обеспечения безопасности жизни и здоровья украинцев. Многие из этих мер аналогичны тем, что были приняты в странах, где статистика в 10 раз иди 100 раз хуже, чем в Украине. Но мы не будем ждать официальных сотни или тысячи больных. ... Именно поэтому мы действуем решительно и на опережение. Сегодня решено следующее. Первое – мы закрываем границу для иностранцев. Будут закрыты приграничные пункты пропуска для пассажирского сообщения. Две недели, начиная с 24:00 15 марта 2020 года иностранные граждане не смогут попасть в Украину. Ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем. .. Исключение составляют иностранцы, которые имеют права на постоянное или временное проживание в Украине. В частности представители официальных дипломатических организаций и дипломатических миссий. Через две недели этот вопрос будет рассмотрен повторно», – заявил Зеленский.

Он также уточнил, что грузовые перевозки сохранятся. «Грузовые пункты пропуска – авиа-, железнодорожные, морские и автомобильные – продолжат работать. Экипажи судов, самолетов, грузовых автомобилей могут заезжать в Украине и подвергаются медицинской проверке экспресс-тестами», – уточнил президент.

Зеленский также заявил, что все украинцы, которые сейчас находятся за границей, смогут вернуться. «Те, кто вылетел из Украины чартерными рейсами в туристическую поездку, точно вернутся домой по расписанию. Что касается других граждан Украины. Через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение. За это время вы должны вернуться домой. Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, должны обратиться в украинское консульство. В совместном взаимодействии с украинскими авиакомпаниями они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами. Мы уже успешно эвакуировали граждан из Китая. И уже в эти выходные специальный борт вернет домой украинцев, которые застряли на границе Италии и Словении», – сказал глава государства, призвав всех украинцев успеть вернуться в последующие трое суток и уточнив, что все, кто вернутся, будут подвергнуты медицинской проверке. В случае выявления признаков заболевания – направлены в обсервацию.

Далее он остановился на обеспечении медучреждений тестами на коронавирус. «В ближайшее время инфекционные медицинские учреждения в каждом регионе Украины будут полностью обеспечены экспресс-тестами для выявления признаков коронавируса. Постановлением Кабинета Министров уже выделено 100 млн грн на средства индивидуальной защиты. В случае необходимости будет немедленно выделено 500 млн грн на закупку медицинского оборудования для интенсивной терапии по ускоренной процедуре. Безотлагательно Институтом молекулярной биологии НАН Украины будет изготовлено 200 тыс. экспресс-тестов. Из государственного резерва в учреждения здравоохранения переданы 10 млн масок. Также для проведения тестирования в регионах Украины будут использоваться передвижные лаборатории. Мы провели беседу с производителями, поставщиками и аптекарями. Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать. Это – война и здоровье людей. Поэтому маски, дезинфекторы, тесты и другие необходимые средства будут на полках аптек в достаточном количестве и по доступной цене», – отметил Зеленский.

Кроме этого, Кабинет министров запретил экспорт из Украины средств индивидуальной противовирусной защиты.

«Для приема сложных случаев подготовлены более 12 тыс. мест в инфекционных стационарах, есть около двух тысяч врачей-инфекционистов и более пяти тысяч среднего медицинского персонала. Принимаются меры, чтобы максимально повысить способность больниц принимать необходимое количество пациентов для интенсивной терапии. Проводятся переговоры с международными партнерами по оказанию гуманитарной помощи, в том числе – медицинского оборудования. Таможне Украины поручено осуществлять оформление таких грузов быстро, не более чем за один день», – сказал Зеленский.

Государственной службой контроля за качеством пищевых продуктов будет усилен контроль за системой водоснабжения и водоотведения.

Зеленский также пообещал кредитную поддержку – Национальный банк Украины согласился поддержать его инициативу и разработать программу мероприятий по кредитной поддержке бизнеса и населения Украины.

Он обратился к пожилым людям. «Пожилых людей, особенно тех, которые имеют хронические заболевания, я очень-очень прошу оставаться дома. Как показывает мировой опыт, особенно опыт Китая, где вирус уже существенно пошел на спад, самый эффективный способ борьбы – быть дома», – сказал президент.

«Особое внимание уделено здоровью наших военных. Они будут максимально обеспечены и защищены. Они защищают нашу страну от вируса посягательств на наши территории. Мы защитим их от всех вирусов», – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил врачей и обратился к работодателям.

«Лично от меня просьба к руководителям предприятий по возможности позвольте своим работникам работать дома, дистанционно. Особенно речь о тех, у кого есть дети и не с кем их оставить из-за карантина в школах и детских садах. От каждого из нас очень многое зависит. Каждый человек, у которого проявляются даже легкие симптомы заболевания, должен самоизолироваться в течение как минимум семи дней и обязательно обратиться к семейному врачу», – отметил Зеленский.

«Помогают простые вещи: мыть руки с мылом. Тщательно и более 30 секунд. Пользоваться дезинфектором, здороваться, а не пожимать руки, но не целуя в щеки друг друга, держать дистанцию ​​в один метр», – посоветовал глава государства.

«Следует помнить, что гречка, спички и туалетную бумагу не спасают от коронавируса. Нужны критическое мышление, холодная голова и меры гигиены. Среди прочего нужна и информационная гигиена. Не ведитесь, пожалуйста, на провокации интернет-аферистов, которые за деньги хотят посеять панику среди нас, среди украинцев. Вирус паники хуже коронавируса. Мы с вами пережили многое. Нас с вами не одолели птичий, свиной и испанский грипп. Мы сильные, и у нас все будет хорошо. Желаю вам 36,6!» – подытожил Владимир Зеленский.