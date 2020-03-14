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Причину установить не удалось: В ОБСЕ рассказали о поврежденном доме в Гольмовском

14.03.20 11:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали повреждения гражданских домов в Гольмовском (Донецкая обл.). Об этом говорится в отчете Миссии.

«12 марта команда Миссии видела 4 пробоины в северной части крыши жилого дома по Никитовскому Шоссе, 5, в н. п. Гольмовский (неподконтрольный правительству, 49 км к северо-востоку от Донецка). По оценке наблюдателей, повреждения возникли недавно, при этом установить причину их возникновения не удалось», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что житель (70 – 79 лет) дома сообщил, что утром 11 марта из окна дома он видел взрывы в воздухе неподалеку.

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