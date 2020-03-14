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Наблюдатели ОБСЕ не могут попасть на юг Донецкой области

14.03.20 13:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Свободу передвижения патрулей Специальной монитоинговой миссии (СММ) ОБСЕ по-прежнему ограничивали, в частности в неподконтрольном правительству Донецке и на блокпостах незаконных вооруженных формирований на юге Донецкой области. Об этом говорится в отчете Миссии.

В частности, в неподконтрольном украинскому правительству Донецке член незаконных вооруженных формирований вновь отказал патрулю Миссии в доступе к наблюдательному пункту, которым обычно пользуются наблюдатели, на центральном железнодорожном вокзале.

Кроме того, на блокпосте к северу от н. п. Заиченко (неподконтрольный украинскому правительству, 93 км к югу от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований вновь отказал патрулю Миссии в проезде к н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 97 км к югу от Донецка) и н. п. Пикузы (бывш. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 92 км к югу от Донецка), ссылаясь на «приказы от командиров».

Также осуществляются регулярные ограничения на участках разведения сил и средств и из-за мин/неразорвавшихся боеприпасов.

«Не осуществив сплошное разминирование, извлечение неразорвавшихся боеприпасов и устранение прочих препятствий, стороны по-прежнему отказывали СММ в неограниченном доступе, а также в возможности передвигаться по отдельным дорогам, которые ранее были определены как важные для осуществления Миссией эффективного мониторинга и для передвижения гражданских лиц», – говорится в сообщении.

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