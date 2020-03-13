Коронавирус: В Покровске начали дезинфицировать транспорт (Видео)

В Покровске (Донецкая обл.) с сегодняшнего дня, 13 марта, дезинфицируют общественный транспорт для предотвращения риска распространения коронавируса.

Как рассказала жительница Покровска Любовь, она ежедневно ездит в маршрутках. Как считает женщина, там, конечно, подхватить вирус легче. «Людей много ездит за целый день, мало ли с какими болезнями. И с температурой, и с сухим кашлем.

Из-за введенного карантина местные перевозчики решили дезинфицировать транспорт. Для этого наняли специалистов.

Маршрутки обрабатывают и снаружи, и изнутри: кресла, окна, пол и потолок. По словам начальника Покровского районного филиала государственной больницы ветеринарной медицины Сергея Лазаренко, дезинфицируют машины специальным раствором украинского производства. Он убивает особо опасные бактерии, но для человека не вреден. «Бактерии, грибки, туберкулез убивает за считанные минуты», – говорит Лазаренко.

После дезинфекции автобусы проветривают в течение часа. Только потом водители выезжают на маршрут. Санобработки хватает где-то на 6-8 часов. Коммунальщики надеются что таким образом риск заразиться в автобусах снизится.

«Общественный транспорт – это место массового скопления людей, поэтому мы хотим, чтобы и в транспорте также было безопасно находиться нашим жителям», – комментирует начальник отдела транспорта Покровского городского совета Юлия Остапчук.

Дезинфицируют транспорт за средства перевозчиков. По их словам, кроме этого, в маршрутках делают дополнительную влажную уборку. «Моем машины, дезсредства мы уже приобрели, поручни обрабатываем, Человека взяли специально для этого, обрабатываем ежедневно», – уточняет перевозчик Василий Мищанинов.

Водители маршруток признаются, для того, чтобы не заразиться, во время карантина придерживаются определенных правил. «Протираю, обрабатываю руки. Проехали рейс – помыл руки. Стараемся руками не протирать ни лицо, ни глаза», – поясняет водитель Александр Горб.

Однако, пока санитарные маски водителям не выдавали. Дезинфицировать транспорт в Покровске будут до конца карантина.

Источник: ТК «Донбасс»