Нарушители, кражи, боеприпасы: Что выявлено при отработке Новогродовки (Фото)

Задержание разыскиваемых правонарушителей, раскрытие краж, изъятия оружия и боеприпасов – результаты отработки, которая прошла вчера, 12 марта, по приказу командующего Объединенных сил, сообщает сегодня, 13 марта, пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

«Более 100 сотрудников Нацполиции Украины из состава ООС и аппарата Главного управления Нацполиции в Донецкой области были задействованы для проведения спецмероприятий в пеших и автомобильных патрулях. Отработка была направлена на стабилизацию криминогенной ситуации в населенном пункте, усиление охраны общественного порядка и безопасности граждан, предотвращения незаконного оборота оружия, наркотических веществ, а также выявления лиц, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований», – говорится в сообщении.

По итогам проведенных мероприятий полицейские проверили почти 800 человек и более 250 транспортных средств.

Во время спецмероприятий были задержаны трое мужчин, которые находились в розыске за совершение уголовных преступлений, а именно незаконное осуществление приема лома цветных и черных металлов и кражи.

Также во время отработки правоохранители задокументировали факт незаконного хранения боеприпасов и факт незаконной переработки охотничьего огнестрельного оружия.

В ходе отработки правоохранители привлекли к ответственности 16 человек за нарушение административного законодательства, среди которых 11 – за нарушение правил дорожного движения, в том числе три водителя были обнаружены в состоянии алкогольного опьянения.